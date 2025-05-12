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Rize-Artvin Havalimanı'nda Nisan Ayında 77 Bin 895 Yolcu Seyahat Etti

Rize-Artvin Havalimanı'nda Nisan Ayında 77 Bin 895 Yolcu Seyahat Etti
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Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Nisan 2025'te 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde iniş kalkış yapan uçak sayısı 543 ve taşıma yapılan yük miktarı ise 621 ton olarak kaydedildi.

Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nı, nisanda 77 bin 895 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'nın Nisan 2025'e ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanında nisanda yolcu trafiği 77 bin 895 oldu.

Söz konusu dönemde iniş kalkış yapan uçak trafiği 543'e ulaştı.

Yük trafiği ise nisanda toplamda 621 ton oldu.

Öte yandan yılın ocak-nisan döneminde de Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu trafiği 303 bin 615, uçak trafiği 2 bin 179, yük trafiği ise 2 bin 281 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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