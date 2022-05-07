Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı

RİZE (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi. Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması ile test uçuşu gerçekleşti.

Mustafa Çelik de "Havalimanı kısa bir zamanda yapıldı. Artık Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanarak gidip geleceğiz. Önceden İstanbul'a gitmek için Trabzon'a erkenden gidiyorduk. Şimdi 10 dakikada havalimanına gideceğiz. Yakın mesafe. 14 Mayıs'ta açılışta olacağız, en kısa zamanda da gidiş geliş biletlerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.