Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi - Haberler

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Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı olarak belirlendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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