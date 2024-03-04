Rize Ardeşen'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak tütün ve alkol ele geçirilen operasyonda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir depoda gerçekleştirilen aramada, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.