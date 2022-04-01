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Grekoromende 2 final

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Grekoromende 2 final

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 77 kiloda Yunus Emre Başar finale yükseldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 77 kiloda Yunus Emre Başar finale yükseldi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki final geldi.

130 kiloda grekoromen stil yarı final mücadelesinde olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza Kayaalp, Azeri Beka Kandelaki'yi mağlup ederek finale yükseldi. Kayaalp, yarın finalde İtalyan Danila Sotnikov ile karşı karşıya gelecek.

77 kiloda Yunus Emre Başar, grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 7-3 yenerek finale yükseldi. Başar, yarı finalde Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaşacak.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

Grekoromende 2 final

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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