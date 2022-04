Rıza Çalımbay: "2-0'dan 2-2 olması bizi üzdü"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Giresunspor maçının ardından, "Eksiklerimiz olmasaydı belki daha farklı bir şekilde maçı bitirebilirdik. Sadece üzüldüğümüz 2-0'dan 2-2 olmasıydı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan Sivasspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmayı son dakikalarda yediği 2 gol ile 2-2 tamamlayarak deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelirken zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Giresunspor'un da puana çok ihtiyacı vardı. Biz de buradan alacağımız 3 puanla yukarıya oynamayı düşünüyorduk. Maçın başında maça da iyi başlayamadık. Sonra düzeldik ve 2 tane de gol bulduk. İyi bir avantaj yakaladık ama ikinci yarı Giresunspor'un her şeyini kullanacağını biliyorduk. Maalesef Pedro'nun sakat olması nedeniyle Kayode'yi orada oynattık. Kayode'de maçta sakatlanın Pedro'yu mecburen oynatmak zorunda kaldık. Pedro ile ilgili düşündüğüm 15 dakika oynatmaktı. Kayode sakatlanınca mecbur kaldık. Kayode oyunda kalsaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Tabii ki Pedro 15 dakika elinden geleni yapabildi. Sonra değişiklikler yapmaya çalıştık. Ama maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Mustafa Yatabare ile güzel pozisyonlar yakaladık. Onu değerlendiremedik. Ondan sonra tabi gayet iyi oynamaya başladılar. Her yerden gelmeye başladılar. 2-0'dan 2-2 olması bizi üzdü. Onu korumamız gerekiyordu. Onu daha iyi şekle getirmemiz gerekiyordu. Gol atmamız gerekiyordu. Giresunspor her şeyiyle geliyordu. Arkalarındaki boşluğu değerlendiremedik. Hem sıcak olsun hem de zor bir maç olduğu için her şeye rağmen alınan bir puan iyidir. Eksiklerimiz olmasaydı belki daha farklı bir şekilde maçı bitirebilirdik ama dediğim gibi sadece üzüldüğümüz 2-0'dan 2-2 olmasıydı. Ona da yapacak bir şey yok."

