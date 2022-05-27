Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 13'e çıktı - Haberler

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Apartmandaki diş polikliniğinin sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile o dairenin sahibi Selma Enseri ve Ender Ensari de davada tutuksuz sanık olarak yargılanmaya başladı. Duruşmada depremde kaybettiği diş hekimi olan kızı Aslı Taner'i patronlarının kendisini hiç aramaması nedeniyle tepkisini dile getirip, şikayetçi olan Arzu Taner, baygınlık geçirdi. Bunu üzerine diğer şikayetçiler ile sanıklar Hacarlıoğlu ve Yedikara arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu, 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Sanıkların yargılanmasına bugün görülen 6'ncı duruşmayla devam edildi.

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, Selma Ensari ve Ender Ensari'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.