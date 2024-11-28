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Riyad'da Uluslararası El İşi Haftası Sergisi Başladı

Riyad'da Uluslararası El İşi Haftası Sergisi Başladı
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Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 'Uluslararası El İşi Haftası' etkinliğine 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katıldı. Etkinlik geleneksel zanaatı koruma ve kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Uluslararası El İşi Haftası" sergisine 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katıldı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ve Miras Komisyonu bünyesinde "Uluslararası El İşi Haftası" programı 23 Kasım'da Riyad'da başladı.

Yarın son bulacak programa 25 ülkeden 500'ün üzerinde zanaatkar katılım gösterirken, birçok ülkeden eser sergilendi.

Geleneksel zanaatı koruma ve kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinlikte girift dokumalardan ustalıklı ahşap işçiliğine kadar birçok eser sergilendi.

Etkinlikte Çin'in binlerce yıllık sanatsal geleneğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra Yunanistan, Meksika ve Ürdün'den de kültürel eserler görücüye çıktı.

Serginin bilgi alışverişi bileşenine öncülük eden Suudi Arabistan Kraliyet Geleneksel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde (WORTH), Sadu dokumacılığı ve palmiye yaprağı dokumacılığı gibi geleneksel Suudi el sanatlarında günlük atölye çalışmaları düzenledi.

Sergide, çocuklara özel alanı ve girişimcilik platformunu da içeren interaktif alanlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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