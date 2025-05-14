Riyad'da "Türkiye-Abd-Suudi Arabistan-Suriye" Dörtlü Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Riyad'da bir araya geldiği toplantıya çevrim içi katıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Çevrim içi toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Trump: "Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz"

Orta Doğu turuna, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesiyle başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın turu devam ediyor. Trump, bu kapsamında Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bu zirve öncesinde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü aktaran ABD Başkanı Trump, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı" dedi.