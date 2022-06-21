Riyad'da Opera Festivali Düzenlendi RİYAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Opera Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 18 Haziran 2022. RİYAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Opera Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 18 Haziran 2022. Suudi Arabistan Uluslararası Opera Festivali, en önemli opera yıldızlarının büyük finaliyle başkent Riyad'da Pazartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Suudi Arabistan 21 Haziran Riyad Güncel Haberler

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