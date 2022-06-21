Riyad'da Opera Festivali Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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RİYAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Opera Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 18 Haziran 2022.
RİYAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Opera Festivali'nde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 18 Haziran 2022. Suudi Arabistan Uluslararası Opera Festivali, en önemli opera yıldızlarının büyük finaliyle başkent Riyad'da Pazartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel