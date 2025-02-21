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Riyad'da Medyanın Geleceği Fuarı'nda Robot Köpek Şov Yaptı

Riyad'da Medyanın Geleceği Fuarı'nda Robot Köpek Şov Yaptı
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Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen Medyanın Geleceği Fuarı sırasında, Çinli Unitree Robotics şirketinin ürettiği yeni nesil robot köpek, dans figürleriyle izleyicileri etkiledi. 4D LIDAR teknolojisi ile donatılan robot, farklı alanlarda kullanım potansiyeline sahip.

RİYAD, 21 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çarşamba ile cuma günleri arasında Suudi Medya Forumu ile eş zamanlı düzenlenen Medyanın Geleceği Fuarı'nda Çinli şirketin ürettiği bir robot köpek dans figürleriyle izleyenleri şaşırttı.

Robot köpek, eğlenceli özelliklerinin yanı sıra kendisine güç veren en yeni teknolojiyle ön plana çıktı.

Go2 Pro olarak adlandırılan robot köpek, Çin'in Unitree Robotics şirketi tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen en son model. Unitree'nin kendi geliştirdiği 4D LIDAR L1 lazer radarıyla donatılan dört ayaklı robot, ultra geniş algılama, minimum kör nokta, 0,05 metreye kadar yakın algılama menzili ve her türlü araziye uyum sağlama özelliklerine sahip.

Unitree'nin Ortadoğu Bölgesi Satış Müdürü Wang Xinyi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Unitree'nin dört ayaklı robotlarının an itibarıyla küresel sevkiyatların yüzde 60-70'ini oluşturduğunu belirterek, "Unitree tarafından geliştirilen dört ayaklı robotlar, farklı cihazlarla donatıldığında araştırma, denetim ve yangın kontrolünde yaygın olarak kullanılıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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