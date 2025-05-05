Riyad'da 2025 Elektrikli Araç Fuarı Başladı

Riyad'da 2025 Elektrikli Araç Fuarı Başladı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 4 Mayıs 2025'te başlayan ve 3 gün sürecek olan 2025 Elektrikli Araç Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Fuar, birçok Çinli markanın katılımıyla dikkat çekiyor.

RİYAD, 5 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 Suudi Arabistan Elektrikli Araç Fuarı'nda Çinli Zeekr şirketinin bir otomobilini inceleyen bir kişi, 4 Mayıs 2025.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da pazar günü başlayan ve 3 gün sürecek fuara çok sayıda Çinli marka katılıyor. (Fotoğraf: Luo Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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