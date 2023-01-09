Riva Deresi'ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu

Beykoz'da yaşayanlar, yetkililerin ilçedeki Riva Deresi'nde oluşan kirlilik ve kötü kokuyla ilgili önlem almasını istedi.

Riva Deresi'nde son günlerde artan kötü koku ve derenin renginin siyaha dönüşmesi çevrede yaşayanların tepkisini çekiyor.

Derenin iç kesimlerine doğru artan kötü koku ve suyun renginin bazı yerlerde koyulaşması nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

Çevre sakinlerinin artan şikayetleri üzerine harekete geçen İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı çevre denetim ekipleri, derede inceleme yaparak numune aldı.

Riva Mahallesi Muhtarı Salih Belen, AA muhabirine, bölgedeki kötü koku ve renk değişimi şikayetlerinin 10 gün önce başladığını belirterek, "Kötü kokular aldıktan sonra İSKİ'yi aradım. Onlar da ekip yönlendirdi ve bana nedenini bulduklarını, ilgili uyarıları yaptıklarını söylediler. 3-5 gün sonra aynı kokuyu tekrar aldım, tekrar aradım müdürlüğü, 'Bilgimiz var' denildi ama önlem alamadılar." dedi.

Yıllardan beri deredeki kirlilikten rahatsız olduklarını ifade eden Belen, "Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden derenin denize döküldüğü noktaya kadar Hüseyinli, Cumhuriyet, Bozhane, Öğümce, Akbaba gibi köylerimiz var. Bunlar arıtması olan yerler ve arıtmaları Riva'ya geçiyor ama arıtılıp arıtılmadığını İSKİ'nin takip etmesi lazım. Atıklar ayrıştırılıp atılsalar bu şekilde koku yapmaz demek ki makineler çalışmıyor." ifadelerini kullandı.

Belen, Riva'nın turizm bölgesi olduğunu yaz aylarında insanların denize girdiğini anlatarak, "Eskiden buradan balıklar tutuluyordu. Şu anda ne balık yaşıyor ne de başka bir şey." diye konuştu.