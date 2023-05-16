Rise Online, 1'inci yılını oyunseverlerle kutladı

Yerli oyun Rise Online World topluluğu, 1'inci yıl dönümünü oyunseverlerle birlikte kutladı.

Bebek Sahil'de gerçekleştirilen etkinliğe Özge Ulusoy, Ece Seçkin gibi ünlü isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomenleri de katıldı. Etkinlikler kapsamında davetliler, oyunu yakından tanıma fırsatı buldu ve online topluluklar arasında yeni arkadaşlıklar da kuruldu. Etkinlikte, konser veren Ece Seçkin, çok eğlendiğini de sözlerine ekledi.

Rise Online'ın; grafikleri, karakter tasarımları ve özellikleri ile birçok oyuncunun favorilerinden biri haline geldiği kaydediliyor. Kutlamalar kapsamında oyunseverler için alanda özel etkinlikler ve sürprizler de hazırlandı. Bunlar arasında; özel kostümler, yüksek seviyeli eşyalar ve özel etkinliklere katılma fırsatı gibi birçok ödülün de yer aldığı aktarıldı.

CREW Medya'nın canlı yayın organizasyonunu ve sosyal medya fenomenlerinin davetlerini üstlendiği etkinliği canlı yayın platformundan aynı anda yapılan yayınlar arasında her gün 25 bin kişi izlediği belirtilirken, finalde ise 120 bin tekil izleyiciye ulaşıldığı belirtildi.