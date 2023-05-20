Risale-i Nur Meşveret Cemaatinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Risale-i Nur Meşveret Cemaati, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cemaatin yazılı açıklamasında, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda milletin çoğunluğunun, iç ve dış tüm fitne odakları ve şer güçlerin ihanet ve yıkımlarına karşı vatanın bekası ile milletin huzur ve sükunu adına üstüne düşen vazifeyi yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan, millet ve Alem-i İslam nam-ı hesabına senelerdir büyük bir titizlikle inşasına ve istikbaline sa'y-ü gayret ettiği ve her birini belli seviyelere getirdiği bütün hayırlı işlerini hayırla tamamlayıp küllileştirmesi için destekliyor ve muvaffakıyetine dualar ediyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda da ehl-i dalalet ve fesadın rağmına olarak, rehavete kapılmadan kendisinin yanında olduğumuzu beyan ediyor, kararsız ve tarafsız vatan evlatlarını da vicdanlarının sesini dinlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.