Rio de Janeiro'da polis operasyonunda 10 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir polis operasyonunda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Operasyonda suç örgütünün elebaşları tutuklanmaya çalışılırken şiddetli bir çatışma yaşandı.

RİO DE JANEİRO, 3 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir polis operasyonunda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel askeri polis tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan operasyonun bölgeye hakim olan suç örgütünün birkaç elebaşını tutuklamak için düzenlendiği belirtildi.

Metropolün kuzeyindeki Penha favelasına ulaştıklarında silah atışlarıyla karşılandıklarını belirten polis güçleri, buna cevaben silahlarını kullandıklarını ve olayın şiddetli bir çatışmaya dönüştüğünü açıkladı.

Operasyonda çok sayıda tüfek, mühimmat, el bombası ve uyuşturucu ele geçirildi.¦