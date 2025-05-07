Rima Hassan: Avrupa Ülkeleri Gazze'deki Soykırıma Ortak Oluyor

Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında pasif kalan Avrupa ülkelerinin soykırıma ortak olduğunu ve siyasetçilerin üstlenmesi gereken rolü üniversite öğrencilerinin devraldığını belirtti.

Hassan, AA muhabirine, Gazze'deki mevcut durum ve Avrupa Birliğinin (AB) tutumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de İsrail ablukası ve insani yardım girişlerinin tümüyle engellenmesi nedeniyle açlığın baş gösterdiğine değinen Hassan, "Pasif davranan Avrupa ülkeleri İsrail'in soykırımına ortak oluyor." dedi.

Hassan, kendisinin de hem kampanya sürecinde hem seçildikten sonra destek verdiği üniversite öğrencilerinin eylemleriyle Avrupalı siyasetçilerden daha çok ses çıkardığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin sessizliklerini üniversite öğrencilerinin bozduğunu dile getiren Hassan, "İsrail markaları/ürünleriyle ortaklığı durdurarak üniversitelerde bazı zaferler elde ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Rima Hassan

Suriye'nin Neyrab kentindeki bir mülteci kampında dünyaya gelen Filistin asıllı Hassan, 9 yaşında geldiği Fransa'da hukuk tahsili gördü.

Haziran 2024'te yapılan seçimlerde AP üyeliğine seçilen Hassan, kampanya döneminde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye desteğini her fırsatta dile getirdi.

Hassan Fransa'daki üniversite eylemlerine aktif destek verdi.

Seçim sürecinde, halka açık noktalarda ve bazı üniversitelerde Filistin temalı konuşmaları engellenen Hassan, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Son olarak 25 Şubat'ta AP heyetiyle birlikte Filistin'i ziyaret etmek isteyen Hassan, İsrail tarafından havalimanında geri çevrilmesiyle gündeme gelmişti.