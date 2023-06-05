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Riff Cohen Ankara'da konser verecek

Riff Cohen Ankara'da konser verecek

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Paris'te kaydettiği ilk albümünden itibaren özgün müziği ve hit şarkıları ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Riff Cohen, 5 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Paris'te kaydettiği ilk albümünden itibaren özgün müziği ve hit şarkıları ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Riff Cohen, 5 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye ve dünya müziği listelerinde üst sıralarda yer alan ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan İsrailli sanatçı, konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Sanatçı, eserlerini İngilizce, Fransızca, Arapça ve İbranice seslendiriyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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