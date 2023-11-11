Rifat Serdaroğlu: "Tüzük Değişikliğinde Bir Eş Başkanlık Olayı Getirdik, İlk Defa Atatürk Milliyetçiliğine İnanmış Bir Parti Bu Yöntemi Kullanıyor"

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, partisinin Olağanüstü Kongresi’nde; “Şimdi biz tüzük değişikliğinde bir eş başkanlık olayı getirdik. Arkadaşlarımın bana olan güveninin devam ettiğine inanıyorum, bunu da göreceğiz seçim sonucunda. Eş başkanlık modeli özellikle HDP ve onun isimleri değişiyor ya onların kullandığı bir şey, ilk defa bir demokratik merkezde siyaset yapan, Atatürk milliyetçiliğine inanmış bir parti olan Doğru Parti de ilk defa böyle bir yöntem kullanıyor” dedi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, partisinin Olağanüstü Kongresi'nde; "Şimdi biz tüzük değişikliğinde bir eş başkanlık olayı getirdik. Arkadaşlarımın bana olan güveninin devam ettiğine inanıyorum, bunu da göreceğiz seçim sonucunda. Eş başkanlık modeli özellikle HDP ve onun isimleri değişiyor ya onların kullandığı bir şey, ilk defa bir demokratik merkezde siyaset yapan, Atatürk milliyetçiliğine inanmış bir parti olan Doğru Parti de ilk defa böyle bir yöntem kullanıyor" dedi.

Doğru Parti Olağanüstü Kongresi, bugün partinin genel merkezinde toplandı. Olağanüstü Kongrede konuşan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye gittikçe demokrasi açısından daha kötü bir şekilde yönetilmeye devam ediyor. Bunu biz biliyorduk, engellemek için yıllar evvel Çoban Ateşi Hareketi'ni kurduk ve 72 ilimizi dolaştık, 26 Ağustos 2020'de Doğru Parti'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Teşkilatlarımızı tam olarak tamamlayamadık ama bu ne genel merkezin ne de teşkilatlardaki arkadaşlarımızın hatasıdır, biz burada devletle boğuşarak siyaset yapıyoruz.

"BİZ BU ÜLKEDE SİYASETTE SÖZ SAHİBİ OLMUŞ İNSANLARIN CİĞER RÖNTGENLERİNE KADAR HER ŞEYİ BİLİRİZ"

Mevcut siyasi partilerin genel başkanları içinde hemen hemen siyasette en uzun dönem bulunan genel başkanlardan biriyim. Ben belediye, il başkanlığı yaparken Devlet Bahçeli diye bir adam Türk siyasetinde yoktu; o o zaman Beyaz Toros'ta silah dağıtıyordu gençlere birbirlerini vursunlar diye. Ben parlamentoda görev yaparken Recep Tayyip Erdoğan ve Metin Külünk, Humeyni'nin Türkiye ajanı Ali Ekber Mehdi Pur'un elemanı olarak Türkiye'den gençleri İran'a götürüp eğitiyorlardı. Biz bu ülkede siyasette söz sahibi olmuş insanların ciğer röntgenlerine kadar her şeyi biliriz, ondan bizi sevmezler.

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE BİR EŞ BAŞKANLIK OLAYI GETİRDİK, İLK DEFA ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE İNANMIŞ BİR PARTİ BU YÖNTEMİ KULLANIYOR"

Şimdi biz tüzük değişikliğinde bir eş başkanlık olayı getirdik. Arkadaşlarımın bana olan güveninin devam ettiğine inanıyorum, bunu da göreceğiz seçim sonucunda. Eş başkanlık modeli özellikle HDP ve onun isimleri değişiyor ya onların kullandığı bir şey, ilk defa bir demokratik merkezde siyaset yapan, Atatürk milliyetçiliğine inanmış bir parti olan Doğru Parti de ilk defa böyle bir yöntem kullanıyor. Bu konuda uzun yıllar dünyanın en önemli sanayi tesislerinde yöneticilik yapmış, İstanbul İl Başkanlığımız görevini yapan Arda Ateş hanımefendiye rica ettik, eş başkanlığı kabul ediyor. Sizler de oylarınızla desteklerseniz müştereken bunu yürüteceğiz.

"BUGÜN TÜRKİYE'DE DEVLET MEVLET YOK"

Bir ülkede ya hukuk devletisinizdir ya değilsinizdir, ya devlet vardır ya devlet yoktur. Bugün Türkiye'de devlet mevlet yok. Biz onun için bu eş başkanlık olayını getirdik. Ama bütün bu tezgah bilerek Erdoğan tarafından yapılmıştır. Amacı kaos yaratıp yargıyı birbirine düşürmek, milletin sinir sistemini bozmak ve 'işte bakın bunlardan kurtulmak için yeni sivil bir anaysa yapmamız lazım, gelin bunu yapalım' demek içindir bunlar. O sivil anayasanın içinde neler var biliyorsunuz, CHP'nin de destek vereceği 1921 Anayasası var. Verdiler nitekim anlaşma yaptılar 6'lı ittifak olarak imzalamadılar mı kamuoyuna manifesto yayınlamadılar mı?

"EN GEÇ YILBAŞINA KADAR BÜTÜN TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLENİRİZ"

Bunlar demokrat değildir çünkü demokrasilerde biat kültürü olmaz o dini bir yoldur. Tartışma vardır demokrasilerde sorgulama vardır. Eş başkanlık getirmemizin sebebi şu an Türkiye'de hukuk, devlet yok, istedikleri insanı bir gün içinde hapse atabilirler. Bakmayın şimdi 33 ilde örgütlendiğimize, bizim 81 ilde şu an kongrelerini yapmak için çabalayan arkadaşlarımızın hepsi görevlendirildi en geç yılbaşına kadar bütün Türkiye'de örgütleniriz biz."