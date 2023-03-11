Rifat Serdaroğlu: "3'üncü Bir Cumhurbaşkanı Adayı Çıkarmanın Cumhur İttifakı'na Hizmet Edeceği İnancındayız. Doğru Parti Olarak Bu İttifakın İçinde...

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, “Doğru Parti olarak 3’üncü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan’ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz” dedi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, "Doğru Parti olarak 3'üncü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı'na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz" dedi.

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'yle kurulan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu açıklamasının ardından, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Serdaroğlu şunları söyledi:

"TÜM SİYASİ PARTİLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEKRAR ADAY OLMASI HALİNDE YSK'YA İTİRAZ ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

"Aziz Türk milleti, Anayasamıza göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Kamuoyunun ve tüm siyasi partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması halinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etmeye çağırıyoruz. Anayasamız bireylere bu konuda YSK'ya itiraz hakkı tanımaktadır. Adaylığı halinde kişisel itiraz dilekçesinin örneğini yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemizi mevcut iki ittifaka mahküm etmemek amacı ile üçüncü bir ittifakı kuracağımızı daha evvel kamuoyuna açıklamıştık. Kuracağımız ittifakın temel amacı Atatürk İlke ve Devrimlerini korumak, Anayasa'nın ilk 6 maddesinin değişmezliği esasında, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve laiklik konusunu kırmızı çizgimiz olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla Zafer Partisi ve Adalet Partisi ile milletvekili seçimi için ittifak kurma noktasında anlaşmaya varmıştık. Görüşmeler esnasında Cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda mutabakat oluşmamıştı. Doğru Parti olarak 3'üncü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı'na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz.

Aziz Türk milleti, emperyalizm ve neoliberalizm boyunduruğundaki Türkiye'mizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İlke ve Devrimlerini tekrar egemen kılmak, hep birlikte üreten, ürettiğini adil bölüşen, kamucu, planlı kalkınma anlayışıyla güçlü bir sosyal devlet oluşturmak temel politikamızdır. Doğru Parti, kuruluş amacı olan bu politikaları hiçbir dayatmaya boyun eğmeden her zeminde savunmaya Türk milletine anlatmaya devam edecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene ve sözünden dönmeyene."