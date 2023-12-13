Üye Girişi
Haberler

Rıfat Nalbantoğlu'ndan Cevdet Yılmaz'a: "'Toplumsal Kredi Notu' Sistemi, Önümüzdeki Yıllarda Temel Hak ve Özgürlükleri de Kapsayacak Bir Şekilde...

Güncelleme:
Abone Ol

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a “Merkez Bankası’nın Bankalar Birliği'yle birlikte yürüttüğü bu uygulamanın yasal sınırları nedir? Uygulanmaya başlanacak olan ‘Toplumsal Kredi Notu’ sistemi, önümüzdeki yıllarda temel hak ve özgürlükleri de kapsayacak bir şekilde ‘Sosyal Kredi Sistemi’ne geçişin ön hazırlığı mıdır? Toplumsal kredi sistemiyle vatandaşların para harcama alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, kurallara uyup uymadığına ilişkin bilgilerin yapay zekâ ve algoritmalarla takibinin yapılması ve puanlama yöntemiyle ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması da uygulama kapsamında yer alacak mıdır? Uygulamanın toplumu fişleme, baskı altında tutma ve kitleleri tek bir elden yönetme amacına hizmet edeceği yönündeki eleştiri ve endişelere karşı hangi önlemler alınacaktır? Toplumsal kredi notu sistemiyle Çin’in yıllardır uygulamaya çalıştığı ‘Sosyal Kredi Sistemi’ arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a " Merkez Bankası'nın Bankalar Birliği'yle birlikte yürüttüğü bu uygulamanın yasal sınırları nedir? Uygulanmaya başlanacak olan 'Toplumsal Kredi Notu' sistemi, önümüzdeki yıllarda temel hak ve özgürlükleri de kapsayacak bir şekilde 'Sosyal Kredi Sistemi'ne geçişin ön hazırlığı mıdır? Toplumsal kredi sistemiyle vatandaşların para harcama alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, kurallara uyup uymadığına ilişkin bilgilerin yapay zeka ve algoritmalarla takibinin yapılması ve puanlama yöntemiyle ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması da uygulama kapsamında yer alacak mıdır? Uygulamanın toplumu fişleme, baskı altında tutma ve kitleleri tek bir elden yönetme amacına hizmet edeceği yönündeki eleştiri ve endişelere karşı hangi önlemler alınacaktır? Toplumsal kredi notu sistemiyle Çin'in yıllardır uygulamaya çalıştığı 'Sosyal Kredi Sistemi' arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığını duyurduğu "Toplumsal Kredi Notu"na ilişkin açıklamalarda bulunarak konuyla ilgili Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Nalbantoğlu, şunları söyledi:

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SÜREÇ, DİJİTAL TOTALİTARİZMLE TOPLUMSAL KÖLELEŞTİRMENİN PROVASININ YAPILMAKTA OLDUĞU BİR SÜREÇ"

"Çin Hükümeti, 2014 yılından beri vatandaşlarının davranışlarını 'Sosyal Kredi Sistemi' adı altında puanlayarak ödül ve cezaya dayalı bir sistemi yaşama geçirme aşamasında. Ülkemiz de benzer bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Çin'de başlatılan ve temelinde kişilerin olumlu ve olumsuz davranışlarına göre toplumsal yaşamı biçimlendirmeyi amaçlayan 'Sosyal Kredi Sistemi'nin uygulaması, otokratik yönetimlerin elinde güçlü bir kontrol mekanizmasına dönüşerek toplumu köleleştireceğine yönelik büyük tartışmalara neden oldu. İçinde bulunduğumuz süreç, dijital totalitarizmle toplumsal köleleştirmenin provasının yapılmakta olduğu bir süreç. George Orwell'in '1984' adlı romanında yer aldığı gibi birileri sürekli sizi gözetleyecek. Giyiminize, yeme içme alışkanlıklarınıza, davranışlarınıza, yediğiniz trafik cezasına, vergi borcunuza, kural ihlalinize, sosyal medyanıza, dünya görüşünüze, politik duruşunuza göre puan verecek. Belli bir puanın altında olanlarınsa hizmete erişiminde çeşitli kısıtlama ve engellemeler söz konusu olacak. Örneğin seyahat özgürlüğü engellenecek ya da sağlık hizmetlerinden yararlanması kısıtlanacak.

"'TOPLUMSAL KREDİ NOTU' SİSTEMİNİN AMACININ, KAPSAMININ, YÖNTEM VE YASAL SINIRININ NET OLARAK ORTAYA KONULMASI GEREKMEKTEDİR"

Nitekim, Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab'ın yakın zamanda yaptığı, 'Tüm seyahatler yakında kişisel karbon ayak izine göre kısıtlanacak' açıklaması, bu düşüncenin en yüksek perdeden açık bir itirafıdır. Sonuçta ya sistemin koyduğu kurallar içinde kalarak yaşamanıza müsaade edilecek ya da sağlıklı bir ortamda yaşama, barınma, düşünme, okuma, seyahat etme gibi doğuştan gelen temel hak ve özgürlüklerinize müdahale edilecek. Bir anlamda ya sistemin kölesi olacaksınız ya da yaşamayacaksınız. Bu anlamda, uygulamaya geçilecek olan 'Toplumsal Kredi Notu' sisteminin amacının, kapsamının, yöntem ve yasal sınırının net olarak ortaya konulması ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, muğlak ifadeler ve belirsizlikler içermektedir."

Nalbantoğlu'nun önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"28 Kasım tarihinde, yazılı ve görsel medyada yer alan açıklamanızda 'Toplumsal Kredi Notu' döneminin başlayacağını belirterek 'Bu çalışmayı Merkez Bankamız, Bankacılar Birliği ile, bankalarla birlikte yürütüyor. Ben bunu çok önemli görüyorum. Bu 'Toplumsal Kredi Notu' dediğimiz hadise tasarrufların doğru alanlara kanalize edilmesinde önemli bir mekanizma olarak görev yapacaktır. Bunlar sabit alanlar olmak zorunda da değil. Dönemsel olarak da yapılabiliyor. Bu yıl için 'şu şu konular' diyebilirsiniz. Gelecek yıl bunu revize edip başka konuları gündeme getirebilirsiniz. Böyle hani ilelebet bir alan belirledim, hep bu alan gibi de bakmayın' ifadelerini kullanıyorsunuz.

"'TOPLUMSAL KREDİ NOTU' SİSTEMİ, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ DE KAPSAYACAK BİR ŞEKİLDE 'SOSYAL KREDİ SİSTEMİ'NE GEÇİŞİN ÖN HAZIRLIĞI MIDIR"

Açıklamanızda, 'Toplumsal Kredi Notu' olarak belirttiğiniz uygulamanın finansal anlamda tasarrufların doğru alanlara kanalize edilmesinde önemli bir mekanizma olacağını belirttikten sonra bunun dönemsel olarak değişebileceğini ve farklı alanlarda da uygulanabileceğini ifade ediyorsunuz. Buradaki 'farklı alanlardan' kastınız nedir? Merkez Bankası'nın bankalar birliğiyle birlikte yürüttüğü bu uygulamanın yasal sınırları nedir? Uygulanmaya başlanacak olan 'Toplumsal Kredi Notu' sistemi, önümüzdeki yıllarda temel hak ve özgürlükleri de kapsayacak bir şekilde 'Sosyal Kredi Sistemi'ne geçişin ön hazırlığı mıdır? Toplumsal kredi sistemiyle vatandaşların para harcama alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, kurallara uyup uymadığına ilişkin bilgilerin yapay zeka ve algoritmalarla takibinin yapılması ve puanlama yöntemiyle ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması da uygulama kapsamında yer alacak mıdır? Uygulamanın toplumu fişleme, baskı altında tutma ve kitleleri tek bir elden yönetme amacına hizmet edeceği yönündeki eleştiri ve endişelere karşı hangi önlemler alınacaktır? Toplumsal kredi notu sistemiyle Çin'in yıllardır uygulamaya çalıştığı 'Sosyal Kredi Sistemi' arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title