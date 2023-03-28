Reznikov, 'Challenger 2' tankıyla sürüş testi yaptı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere tarafından Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tipi muharebe tankında sürüş testi yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Challenger 2 ana muharebe tankıyla bir tur atmak büyük bir zevkti. Birleşik Krallık tarafından tedarik edilen bu tanklar kısa bir süre önce ülkemize ulaştı. Bu harika makineler yakında muharebe görevlerine başlayacaklar. Başbakan Rishi Sunak, Savunma Bakanı Ben Wallace ve İngiliz halkına teşekkür ederim' dedi.