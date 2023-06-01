Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Rezidanstan düşen Saliha hemşirenin ölümünde başhekim gözaltına alındı

Rezidanstan düşen Saliha hemşirenin ölümünde başhekim gözaltına alındı

Güncel Haberler

Aksaray'da, doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (25) ölümüyle ilgili gözaltına alınan hastanenin sahibi ve başhekimi T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doktor T.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aksaray'da, doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (25) ölümüyle ilgili gözaltına alınan hastanenin sahibi ve başhekimi T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doktor T.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title