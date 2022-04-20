Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında - Haberler

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Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rezidansta işkence soruşturmasında 8 şüpheli gözaltında

BAKIRKÖY'de bir rezidansta geçtiğimiz yıl iki iş insanına işkence ederek mal varlıklarına el koydukları tespit edilen çetenin 8 üyesi daha gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de bir rezidansta geçtiğimiz yıl iki iş insanına işkence ederek mal varlıklarına el koydukları tespit edilen çetenin 8 üyesi daha gözaltına alındı. Kazakistan ve Çeçen uyruklu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol uygulandı. Bir şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Sea Pearl isimli rezidansta yaşanan olayda A.J. isimli şüphelinin E.K ve D.A isimli iş insanlarını zorla alıkoyup işkence yaptığı ve mal varlıklarını ele geçirdiği belirlenmişti. Polisin operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı. 

8 GÖZALTI, 4 TUTUKLAMA 

Devam eden soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan'da bir operasyon düzenledi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Kazak ve Çeçen uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok 7 ruhsatsız tabanca, 77 fişek, bir sahte pasaport, bir kelepçe, 2 telsiz, 1 takip cihazı ele geçirildi. Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kazakistan, Güncel, Haberler

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