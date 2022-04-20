Rezidansta işkence olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı (1) - Haberler

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Rezidansta işkence olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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REZİDANSTA işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı.

REZİDANSTA işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı. Bakırköy'de lüks bir rezidansta geçen yıl Mayıs ayında yaşanan işkence ve mala el koyma suçuna karıştıkları ileri sürülen çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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