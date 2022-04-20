Rezidansta işkence olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı (1)

REZİDANSTA işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı. Bakırköy'de lüks bir rezidansta geçen yıl Mayıs ayında yaşanan işkence ve mala el koyma suçuna karıştıkları ileri sürülen çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel