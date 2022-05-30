Rezidansta işkence gören Merve, eski sevgilisinden şikayetçi olmadı - Haberler

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, çağrıldığı rezidansta işkenceye uğradığını belirterek Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'den (22) şikayetçi olan Merve K. (27), sanıkların 37'şer yıla kadar hapisle yargılandığı davanın ilk duruşmasında eski sevgilisinden bu kez şikayetçi olmadı. Rezidansa davet eden Murat Demirci ile ilgili Merve K., "Baskı altında olduğunu düşünüyorum" dedi.

Olay, 8 Nisan'da, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta geldi. İddiaya göre Merve K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K. gittiği dairede Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu. Murat Demirci'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.