Rezidansta Balkondan Düşüp Ölen Hemşirenin Doktor Sevgilisi, Yeniden Gözaltında

Aksaray'da, rezidansın 7'nci katından düşen hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sevgilisi doktor Halil İbrahim A. ile aynı hastanenin icra kurulu üyesi mali işler uzmanı Çiğdem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da, rezidansın 7'nci katından düşen hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sevgilisi doktor Halil İbrahim A. ile aynı hastanenin icra kurulu üyesi mali işler uzmanı Çiğdem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen doktorun yakınları ise görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hemşire ve sevgilisi doktorun işten sonra rezidansa birlikte geldikleri, dışarı çıkıp yemek yedikten sonra birlikte geri döndükleri öğrenildi. (DHA)