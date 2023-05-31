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REZİDANSIN 12'NCİ KATINDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

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KARABÜK'te oturdukları rezidansın 12'nci katında açık olan pencereden düşen Alparslan S. (2) yaşamını yitirdi.

KARABÜK'te oturdukları rezidansın 12'nci katında açık olan pencereden düşen Alparslan S. (2) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Nilüfer Sokak'ta bulunan Kulepark Evleri'nde meydana geldi. 16 katlı rezidansın 12'nci katında oturan Halil S. ile Tuğba S.?nin çocukları Alparslan S., sandalyenin üzerine çıkarak ulaştığı pencereden düştü. 12'nci kattan ikinci kattaki terasa düşen çocuk ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alparslan S., yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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