Son dakika gündem: Rezidans odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in davasında karar - Haberler

MALTEPE'de geçtiğimiz eylül ayında bir rezidansın altıncı katında Sedanur Şen'in (24) uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmesine ilişkin, uyuşturucuyu temin ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Yazıcı'nın (32) davasında karar çıktı. Mahkeme, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan sanığın beraatine karar verirken "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Serdar Yazıcı, cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI 1 SUÇTAN BERAAT 1 SUÇTAN HAPİS CEZASI İSTEDİ

'UYUŞTURUCU TİCARETİ DE YAPMIYORUM'

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı / Güncel