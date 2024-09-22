Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

LC Waikiki'nin Kilis'teki mağazasında reyon isimlerinin Türkçe'nin yanı sıra Arapça olarak da yazılması tepkileri beraberinde getirdi.

REYONLARDA ARAPÇA YAZI

Türkiye'nin 81 ilinde ve farklı ülkelerde mağazaları bulunan LC Waikiki, tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Firma, Kilis'te olduğu belirtilen mağazasında reyonlara Türkçe ibarelerin yanı sıra Arapça yazılar da koydu.

FİRMA İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medyada vatandaşlardan tepki gecikmedi. Kullanıcılar, firma için boykot çağrısı yaptı.

İşte tepkilerden bazıları: