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Reyhanlı Terör Saldırısının Şüphelisi Tutuklandı

Reyhanlı Terör Saldırısının Şüphelisi Tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Reyhanlı terör saldırısının şüphelisi Mohammad Dib Koralı'nın Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını duyurdu. Koralı, 2013'teki saldırının planlayıcısı olarak iddia ediliyordu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Reyhanlı terör saldırısının şüphelisi Mohammad Dib Koralı'nın, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını duyurdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te düzenlenen 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen, hakkında ikinci kategoride yakalama kararı bulunan Muhammed Dib Koralı, Suriye'de yakalanmasının ardından dün Türkiye'ye getirilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mohammad Dib Koralı'nın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını duyurdu.

Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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