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Reyhanlı Terör Saldırısının Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı

Reyhanlı Terör Saldırısının Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel, MİT ve Emniyet iş birliğiyle yakalandı. Sertel, Suriye'den patlayıcıları yurda aktardığı tespit edilerek kırmızı bültenle aranıyordu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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