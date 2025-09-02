Reyhanlı'dan 94 Engelli Vatandaş Umreye Uğurlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 94 engelli vatandaş dualarla umre için kutsal topraklara uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Reyhanlı Belediyesi Binası önünde, Mevlid-i Nebi Gecesi düzenlendi.

Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşkun, programda engelli vatandaşların umreye gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak da organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yumuşak, Mevlid-i Nebi'nin sevgi, kardeşlik ve birliğin önemini hatırlatan kutlu bir gece olduğunu belirterek bu anlamlı gecede "94 kalp tek dua" diyerek 94 engelli vatandaşı umreye uğurlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans verdiği program, Reyhanlı Müftülüğü İlahi Korosu'nun dinletisi, sinevizyon ve semazen gösterisiyle devam etti.

Programın sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Yumuşak ve hayırseverlerin destekleriyle umreye gidecek olan 94 engelli vatandaş dualarla uğurlandı.