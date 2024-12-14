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Reyhanlı'daki bombalı saldırıda oğlu ölen baba: Oğulcan'ı kaybettim ancak Esad da vatansız kaldı

Reyhanlı'daki bombalı saldırıda oğlu ölen baba: Oğulcan'ı kaybettim ancak Esad da vatansız kaldı
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen bombalı saldırıların ikincisinde hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın (17) ailesi, evlatlarının mezarını ziyaret etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen bombalı saldırıların ikincisinde hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın (17) ailesi, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Baba Ahmet Tuna (62), "Reyhanlı saldırısı, bir intikamdı; ülkemizi bölmek istiyorlardı. Babası gibi Beşar da diktatördü. Oğlumu kaybettim ancak Esad da vatansız kaldı, kaçtılar" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te peş peşe patlatılan 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Suriye istihbaratı El-Muhaberat'ın saldırılar ile ilgisi olduğu iddia edilirken, dershaneden çıktıktan sonra caddede koşan 17 yaşındaki Oğulcan Tuna da ikinci patlamada yaşamını yitirdi. Tuna ailesi, 11 yıldır oğulları Oğulcan'ı kaybetmenin acısını yaşarken; Suriye'de Esad rejimin sona ermesinin ardından anne Fatma ile baba Ahmet Tuna, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Ahmet Tuna, "O zamanlar Beşar Esad bize dost değildi. Bu saldırı, bir intikamdı; ülkemizi bölmek istiyorlardı. Bombalı eylemde 53 insanı öldürüp, ellerine ne geçti? İnsanları yıllarca ezdiler, bombaladılar, katlettiler. Diktatörün sonu ölüm, zulümdür. Suriyelileri yanımıza komşu aldık. Aynı durumda biz de olabilirdik. Misafirperver olduk. Pişman değiliz" diye konuştu.

'PATLAMADA PARMAĞI OLAN FİRARİLER DE YAKALANSIN'

Oğlunun sivil bir şehit olduğunu belirten Tuna, "Günün sonunda olan kendilerine oldu. Ateş bizi yaktı ancak kendilerini kör etti. Babası gibi Beşar da diktatördü. Oğlumu kaybettim ancak Esad da vatansız kaldı, kaçtılar. Vatanım benim için çok kıymetli. Benim toprağım bölünmedi, ezanım dinmedi. Son bir isteğim; bu patlamada parmağı olan firariler var. Onların da bir an önce yakalanıp, hak ettikleri cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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