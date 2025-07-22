Reyhanlı'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilin manevra yaparken kontrolden çıkması sonucunda 3 araç birbirine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kavşakta önüne otomobil çıkması üzerine manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca, hafif ticari araç da önündeki otomobile çarptı.
Kazada, park halindeki hafif ticari araçtan inen sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel