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Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, eroin, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bayır Mahallesi'nde C.Ş'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 32,88 gram sentetik uyuşturucu, 25,44 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

C.Ş. ile uyuşturucuyla bağlantısı bulunan İ.D, A.E, K.T, K.İ. ve A.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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