Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2,61 gram sentetik uyuşturucu ve 811 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.U. ve M.İ. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Adabucak Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2,61 gram sentetik uyuşturucuyla, 811 uyuşturucu hap ele geçirirken, T.U. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
