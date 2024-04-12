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Reyhanlı'da trafik polisine saldıran zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kardeşine ceza yazan trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, trafik polisi C.Ö, ilçe merkezinde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü Abdurrahman İ'ye ceza kesip hakkında yasal işlem başlattı.

Sürücünün yanındaki ağabeyi Ahmet İ, bu nedenle tartıştığı polis memuru C.Ö'yü bıçakla yaraladı.

C.Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ahmet İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Reyhanlı trafik Hatay Olay Tutuklama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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