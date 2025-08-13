Reyhanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

F.H. yönetimindeki 59 HB 939 plakalı otomobil, Cüdeyde Mahallesi'nde park halindeki 31 F 6041 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.B. ve K.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
