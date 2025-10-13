Haberler

Reyhanlı'da TIR ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğum günü olan Mehmet Fatih Zaroğlu, TIR ile çarpışarak kazada yaşamını yitirdi. Araçta meydana gelen kaza sonrası Zaroğlu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Fatih Zaroğlu (27) hayatını kaybetti. Zaroğlu'nun bugün doğum günü olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Doğu Ayrancı mevkiinde meydana geldi. Cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mehmet Fatih Zaroğlu'nun kontrolünü yitirdiği 50 EA 701 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 42 AJE 763 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan Zaroğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Zaroğlu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Bugün doğum günü olduğu belirtilen Zaroğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, kazadan bir süre önce Zaroğlu'nun akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
