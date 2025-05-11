Reyhanlı'da 12. yıl anma töreni

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı minibüsün patlatılması sonucu hayatını kaybeden 53 kişi, terör saldırısının 12'nci yıl dönümünde anıldı.

İlçede 11 Mayıs 2013'te biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde olmak üzere 2 minibüsün patlatıldığı bombalı terör saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetti. İlk patlamanın yaşandığı Reyhanlı Belediye binası önünde toplanan saldırıda hayatını kaybedenler kişilerin aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar, kortej eşliğinde ikinci patlamanın yaşandığı PTT şubesi yakınlarına yürüdü. Ellerinde saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile yürüyen kortej, ikinci patlamanın yaşandığı bölgedeki Reyhanlı Şehitler Anıtı'na ulaştı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

'SELAM OLSUN VATANI İÇİN ÖLENLERE'

Anıt önünde konuşan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, ölenlerin vatan için öldüklerini söyleyerek, "Benim oğlum kimin için öldü biliyor musunuz? Vatanı için ölmüş. Selam olsun vatanı için ölenlere, selam olsun vatan için direnenlere. Kahrolsun vatan hainleri" dedi.

Konuşmaların ardından, 'Yılın Annesi' seçilen Şemse Yaşar'a Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk tarafından plaket verildi. Vatandaşlar anıta karanfil bıraktıktan sonra dağıldı.