Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te

Reyhanlı'da 12. yıl anma töreni

Reyhanlı'da 12. yıl anma töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı minibüsün patlatılması sonucu hayatını kaybeden 53 kişi, terör saldırısının 12'nci yıl dönümünde anıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı minibüsün patlatılması sonucu hayatını kaybeden 53 kişi, terör saldırısının 12'nci yıl dönümünde anıldı.

İlçede 11 Mayıs 2013'te biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde olmak üzere 2 minibüsün patlatıldığı bombalı terör saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetti. İlk patlamanın yaşandığı Reyhanlı Belediye binası önünde toplanan saldırıda hayatını kaybedenler kişilerin aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar, kortej eşliğinde ikinci patlamanın yaşandığı PTT şubesi yakınlarına yürüdü. Ellerinde saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile yürüyen kortej, ikinci patlamanın yaşandığı bölgedeki Reyhanlı Şehitler Anıtı'na ulaştı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

'SELAM OLSUN VATANI İÇİN ÖLENLERE'

Anıt önünde konuşan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, ölenlerin vatan için öldüklerini söyleyerek, "Benim oğlum kimin için öldü biliyor musunuz? Vatanı için ölmüş. Selam olsun vatanı için ölenlere, selam olsun vatan için direnenlere. Kahrolsun vatan hainleri" dedi.

Konuşmaların ardından, 'Yılın Annesi' seçilen Şemse Yaşar'a Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk tarafından plaket verildi. Vatandaşlar anıta karanfil bıraktıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.