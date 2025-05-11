Reyhanlı'da terör saldırısında ölen 53 kişi anıldı
Reyhanlı'da terör saldırısında ölen 53 kişi anıldıHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı minibüsün patlatılması sonucu hayatını kaybeden 53 kişi, terör saldırısının 12'nci yılında anıldı.
Reyhanlı'da terör saldırısında ölen 53 kişi anıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı minibüsün patlatılması sonucu hayatını kaybeden 53 kişi, terör saldırısının 12'nci yılında anıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel