Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Reyhanlı'da Taziye Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Reyhanlı'da Taziye Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde taziye ziyareti için giden iki kişi, maskeli motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vefat eden akrabalarının taziyesine giden 2 kişi, motosikletli ve maskeli 2 şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Bayır Mahallesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Yapıcı'nın ailesine taziye için giden 2 kişi, evin önünde bulundukları sırada maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan amca çocukları Mehmet Ş. ve Mehmet Ş, Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki bir otomobil de kurşun isabet etmesi sonucu hasar aldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Mahmut Yapıcı'nın torunu Hamit Yapıcı, gazetecilere, motosikletlilerin maskeli olduğunu ve ateş ettikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Olayda yaralanan 2 kişinin akrabaları olduğunu belirten Yapıcı, "Köyden geldiler, kimseyi tanımaz etmezler, kimseyle husumetleri de yok, taziyeye gelmişlerdi." diye konuştu.

Yapıcı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
img

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
img

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
img

İkinci el araç fiyatları tam 5 katına çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

Paris Hilton küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.