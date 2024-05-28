Reyhanlı'da Tarlada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Suluköy Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında tarla ve çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Suluköy Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında tarla ve çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.