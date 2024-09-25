Reyhanlı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 VAK 44 plakalı otomobilin, Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Otomobilini kenara çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yanan otomobil kullanılamaz geldi.