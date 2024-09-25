Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Reyhanlı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 VAK 44 plakalı otomobilin, Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobilini kenara çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Reyhanlı 3-sayfa İtfaiye trafik Güncel hatay

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Bu adamlara kaç yıl yeter ki! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi? Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? BDDK Başkan Yardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });