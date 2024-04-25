Reyhanlı'da Sağlıksız Koşullarda Üretim Yapan 4 İşletme Mühürlendi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üreten 4 işletme, ruhsatsız oldukları ve hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle mühürlendi. İşletmelerde bulunan satışa hazır süt ve süt ürünlerine el konuldu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üretilen ruhsatsız 4 işletme mühürlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet ile İlçe Tarım müdürlükleri ve zabıta ekipleri, 4 işletmede sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri imal edildiğini belirledi.
Adreslere giden ekipler, hijyen kurallarına uyulmayan 4 işletmenin de ruhsatsız olduğunu tespit etti.
Mühürlenen işletmelerde, satışa hazır süt ve süt ürünlerine el konuldu.