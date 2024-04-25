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Reyhanlı'da Sağlıksız Koşullarda Üretim Yapan 4 İşletme Mühürlendi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üreten 4 işletme, ruhsatsız oldukları ve hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle mühürlendi. İşletmelerde bulunan satışa hazır süt ve süt ürünlerine el konuldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üretilen ruhsatsız 4 işletme mühürlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet ile İlçe Tarım müdürlükleri ve zabıta ekipleri, 4 işletmede sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri imal edildiğini belirledi.

Adreslere giden ekipler, hijyen kurallarına uyulmayan 4 işletmenin de ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Mühürlenen işletmelerde, satışa hazır süt ve süt ürünlerine el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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