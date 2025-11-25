Reyhanlı'da Park Halindeki Otomobil Yandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, evin bahçesinde park halindeki otomobil yandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de bir evin bahçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine Reyhanlı İtfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, kamera: (Hatay),