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Reyhanlı'da Oto Çekerde Yangın, 6 Sıfır Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Reyhanlı'da Oto Çekerde Yangın, 6 Sıfır Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki oto çekerde çıkan yangında, alevler diğer araçlara sıçradı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında toplamda 6 sıfır kilometre otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki oto çekerde bulunan araçlardan birinde çıkan yangında alevler diğer otomobillere de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sıfır kilometre 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Reyhanlı ilçesinde saat 18.00 sıralarında Türkiye'nin Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınındaki alanda; park halinde bulunan oto çekerdeki ihraç edilmek üzere bekleyen araçlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çekerdeki diğer otomobillere sıçradı. Diğer TIR sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 6 adet '0' kilometre otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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