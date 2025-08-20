Reyhanlı'da Motosikletten 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Reyhanlı ilçesinde 2 gün önce yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z.'nin yapılan üst aramasında, şüphelilerin taşıdıkları çuvala konulmuş 6 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
