Reyhanlı'da Motosikletten 6 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosikleti durduran ekipler, çuval içerisinde 6 kilogram esrar ele geçirdi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Reyhanlı ilçesinde 2 gün önce yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z.'nin yapılan üst aramasında, şüphelilerin taşıdıkları çuvala konulmuş 6 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.