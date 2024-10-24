Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Havada Takla Attı

Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Havada Takla Attı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, dönüş yapan bir otomobille çarpışarak havada takla atıp düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atıp düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde ilerleyen otomobil ile dönüş yapan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü havada takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Motosiklet Reyhanlı Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Hatay Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.